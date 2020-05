Først i landet med måling

Som første fylke i landet skal alle kommunene i Møre og Romsdal måles opp mot FN sine bærekraftsmål. Bakgrunnen er at regjeringa har sagt at bærekraftsmålene skal være utgangspunktet for all kommunal planlegging og virksomhet. – Da trenger vi å vite hvor vi står, sier Ole Helge Haugen som er prosjektleder for fylkeskommunen sin bærekraftsatsing. Ålesund var den første byen i Norge som startet kartlegging av bærekraft i forhold til FN sine bærekraftsmål, og det er også gjort i Kristiansund og Molde.