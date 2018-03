Forsøker å unngå toll

Regjeringen håper Norge skal unngå å betale Donald Trums nye metalltoll på blant annet aluminium fra Sunndalsøra. – Norsk eksport er ingen trussel for USA, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H). Hun håper på gjennomslag i dialogen om Trumps nye metalltoll.

– Vi følger nå opp saken tett overfor amerikanske myndigheter, både i Washington og i Oslo. Norsk eksport er ingen trussel for USA. Dette har vi formidlet tydelig overfor USA, sier Søreide.

Det var sent torsdag kveld at regjeringen ble informert om at Norge i utgangspunktet ikke står på lista over land som får unntak fra USAs nye toll på stål og aluminium.