Forsøker å bygge billigare

Administrasjonen i fylket går inn for ei rekke endringar for å gjere bygginga av den nye Nerlandsøy-brua i Herøy billigare. Ifølgje forslaget skal brua ha 7 prosent stigning, steinfyllingane blir reduserte, fortau blir smalare. I tillegg skal opprusting av vegane og busslommer i området utsetjast. Dette gir innsparingar på 65 millionar kroner på prosjektet, som no er på 500 millionar kroner.