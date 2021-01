Forslag blei nedstemt

I fylkesutvalet i går fekk eit forslag om å setje ned ferjeprisane med to takstsoner berre stemmene frå tre representantar frå Frp og to frå Høgre. Ifølgje fylkesvaraordførar Per Vidar Kjølmoen (Ap) kunne ikkje forslaget bli behandla som ei hastesak. Han er open for at fylkeskommunen på eit seinare tidspunkt kan forsøke å finne 60 millionar kroner for å gjennomføre ein slik prisreduksjon. Kjølmoen meiner at reduksjonen i ferjeprisane også bør gjennomførast gjennom nasjonale løyvingar.