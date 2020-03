Forskot på dagpengar

Frå måndag 30. mars er det mogleg å søkje NAV om forskot på dagpenger. I Møre og Romsdal har nær 14 000 personar dei siste vekene søkt om dagpengar fordi dei er permitterte eller har mist jobben, og det er forventa at sakshandsaminga av søknadane vil ta tid. At NAV no opnar for forskot betyr at mange kan få utbetaling før påske.