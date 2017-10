Forskere kritiske til mye utetid

Utetiden til de minste barna i barnehagen er for passiv, mener forskere. De settes altfor ofte på en huske eller i sandkassa, uten å bli motivert til bevegelse eller læring. En ny undersøkelse viser at over halvparten av barna under tre år, i snitt er ute imellom 60 og 90 minutter hver dag på vinterstid.