Forsker på kyllinger

Norsøk på Tingvoll forsker nå på om det kan lønne seg å la kyllinger leve lenger før de blir slaktet. Målet er å utvikle en bærekraftig og lønnsom kyllingproduksjon. Prosjektet sammenligner blant annet to forskjellig kyllingraser og to forskjellige uteområder. – Formålet med prosjektet er å se om man kan utvikle en kyllingproduksjon i Midt-Norge der kyllingene får oppleve mer naturlig atferd, sier Kristin Sørheim som er forsker i Norsøk. De tester nå at kyllingene går fritt på et uteområde der de tar til seg fôr og ser om de kan få en mer dyrevennlig produksjon som er økonomisk god.