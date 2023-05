Forskar på studentar med funksjonsnedsettingar

Ei prosjektgruppe med førsteamanuensis Liv Ingrid Aske Håberg ved Høgskulen i Volda er i gang med å forske på studentar med funksjonsnedsettingar.

Prosjektgruppa SMART blei starta i 2022 og står for Student, Meistring, Akademia, Realisering og Tilrettelegging. Målet med prosjektet er å undersøkje UH-institusjonane i Noreg sin tilrettelegging for fagleg læring for studentar med funksjonsnedsettingar.

Prosjektgruppa har undersøkt kva informasjon UH-institusjonane har på sine nettsider for studentar med funksjonsnedsettingar, kva tiltak for tilrettelegging institusjonane tilbyr og kven som er målgruppa for tiltaka.