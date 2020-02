Forska på kollektivtransport på sjø

I dag konkurrerte «The Future Innovators» frå Ålesund i den skandinaviske finalen i FIRST LEGO League for barn og unge. Kamilla Molær Vassbotn, Sivert Husøy Veiseth, Madeleine Ronten Flem Paris, Marie Brown, Amalie Øieroset Haug og Sean Semboja Davies var blant ti av over 900 skandinaviske lag som blei invitert til å presentere sine løysingar for å få meir berekraftige byer. Arrangementet er eit samarbeid mellom organisasjonen FIRST Scandinavia og Equinors talentprogram Morgendagens Helter. Elevane frå Hessa har forska på korleis ein på ein berekraftig måte kan brune havområdet rundt Ålesund til kollektivtransport.