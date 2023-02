Forsinket driftsstart for Havila

Havila Kystruten ser seg nødt til å kansellere rundturene med «Havila Polaris» fra Bergen den 5., 16., og 27. mars. Oppstart i rute er satt til 7. april 2023. Det går frem av en børsmelding.

Forsinkelsen skyldes at Havila Kystruten har søkt den irske sentralbanken om lisens. Denne er avgjørende for at selskapet skal kunne innfri gjeld og få frigjort sikkerheten knyttet til fartøyene. Det er per nå ikke avklart hvor lang tid dette vil ta.

I tillegg er skipet «Havila Pollux», som er under bygging hos Tersan-verftet i Tyrkia, forsinket. Dette hadde planlagt

oppstart i rute fra Bergen 22. mars, men er nå utsatt til slutten av april 2023.

Selskapet melder at et stort antall arbeidere på verftet har reist for å hjelpe til etter jordskjelvkatastrofen i Tyrkia og at de har full forståelse for dette.