Forsinka tunneloppgradering

Arbeidet med å utbedre Valderøytunnelen blir ferdig i løpet av februar, og ikke desember som tidligere planlagt. Det melder Statens vegvesen. – Årsaken til at vi er forsinket er sammensatt. Det har vært noen «overraskelser» i det gamle anlegget, og vi har vært for optimistisk med tiden det tar å installere et nytt elektroteknisk anlegg og samtidig holde det gamle sikkerhetssystemet i gang, sier prosjektleder Ole Kristian Birkeland. Utbedringen av Ellingsøytunnelen og Godøytunnelen er i rute. Ellingsøytunnelen blir ferdig i løpet av desember, og Godøytunnelen i april.