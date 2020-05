Forsiktig optimisme

Årets turistsesong kjem til å bli heilt spesiell. Korona har skapt store utfordringar for reiselivsnæringa. Mange overnattingsstader har vore spente på kor mange bestillingar dei får. Direktør Sindre Mjelva ved Hotell Union Geiranger ventar ein dramatisk nedgang i talet på folk som besøker turistbygda i sommar, men dei prøver likevel å vere optimistiske. – I år trur eg at vi går frå 950.000 til kanskje 80–90.000 gjennom heile sesongen. Det er veldig alvorleg. men samtidig må vi seie at vi gleder oss over dei norske bestillingane vi har fått, så det er positivt., seier Mjelva.