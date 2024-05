Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Mange sliter med å ta vare på bunaden sin, og forsikringsselskapene får mange henvendelser om skader og tap av bunader.

Husfliden får mange telefoner før 17. mai fra folk som har fått flekk på bunaden, at bunaden har krympet, eller blitt spist av møll.

Overraskende mange glemmer hvor de har lagt sølvet og bunaden, ifølge Fremtind forsikring. De anbefaler å ha et fast sted til lagring.

Bunadsskader som rødvin, is og ketchup på nasjonaldrakten, eller møllspist bunad, er ikke hendelser som dekkes på innboforsikringen.

Mange har ikke egen bunadsforsikring, og det er viktig å sjekke hva innboforsikringen eller reiseforsikringen dekker.



– Det mest spesielle kravet var en ulykkelig kvinne som hadde kjærlighetssorg og fikk en dramatisk vektnedgang. Hun ønsket at vi skulle erstatte omsøm av denne bunaden. Det dekket vi ikke, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind Forsikring.

Mange har gjort klar bunaden til 17. mai. Strøket skjorta og pusset sølv. Men hvor flinke er vi egentlig til å ta vare på det staselige plagget?

Wenche Lie i Kristiansund har ved et uhell kastet ikke bare en, men tre bunader i søppelet.

Wenche Lie fikk heldigvis tilbake bunadene som havnet i containeren. Foto: Privat

– Vi var på flyttefot og ved en feil kastet jeg tre nordmørsbunader og alt sølvet i de svarte søppelsekkene, og ikke i de svarte sekkene som skulle være med på flyttelasset. Så de gikk i containeren.

Wenche Lie våknet på natta og kom på hva som hadde skjedd, og datteren fikk heldigvis hentet de opp igjen fra containeren.

Telefonstorm fra fortvilte bunadseiere

Prisen for en bunad er fort flere 10.000 kroner, og de dyreste bunadene kan koste opptil 100.000 kroner. Husfliden har noen tips og triks å komme med for å bevare nasjonaldrakten.

– Det er viktig å sikre at veska sitter, for det er mange som mister den. Og det koster litt å få ny. Bunaden skal ikke være for lang for da kan folk begynne å tråkke på den i trappa. Vi har hatt noen saker der folk har revet forkleet, sier Ingunn Edda Thorarinsdottir som er daglig leder hos Husfliden i Ålesund.

Mai er en hektisk måned for Ingunn Edda Thorarinsdottir som er daglig leder hos Husfliden i Ålesund. Foto: Maria Kristina Vevang / NRK

– Får dere mange henvendelser nå i mai fra folk med skade på bunaden sin?

– Ja, vi får veldig mange telefoner og panikk. «Jeg finner ikke, dette har skjedd, bunaden har krympa i skapet. Å nei, jeg har en flekk siden i fjor som ikke går vekk». Det er mange sånne ting, da.

Husfliden i Ålesund har vært fullbooka i lang tid, og selv om de prøver å hjelpe til med mindre syprosjekt som kommer inn i siste liten, så er det mange som må vente.

– Vi har måttet avvise mange dessverre. Det er på høsten vi har kapasitet, men det er ikke da folk oppdager at bunaden er for liten. Eller for stor, ler Thorarinsdottir.

Mari Aandahl Kippernes / NRK – Bunaden er for trang Linnea Urtegård i Molde har vært litt seint ute med å prøve bunaden.



– Jeg har hatt ganske mye flaks egentlig, men jeg prøvde bunaden i går og da tenkte jeg at jeg hadde litt uflaks. Den var altfor trang, så jeg må nok unngå å spise det meste i morgen, sier Linnea Urtegård. Mari Aandahl Kippernes / NRK Har forsikret bunaden Bente Lid Sorte har forsikret bunaden sin og har tatt bilder av alle delene i tilfelle noe skal skje. Venninna Jorun Joten forteller at hun har reist til Iran med bunad i bagasjen og trodde at reiseforsikringen ville dekke kostnadene om noe skulle skje. – Men da jeg kom hjem fikk jeg vite at den ikke gjorde det, men det gikk jo bra. Bunaden kom tilbake, sier Joten. Mari Aandahl Kippernes / NRK Is på bunaden Siv Grønningsæter i Molde vet alltid hvor bunaden er, men bunadsveska og skoa har ikke alltid vært like enkelt å finne. Og litt gris på bunaden blir det. – Ja, jeg spiser alltid veldig mye is, så jeg har rota is nedover hele skjørtet. Den måtte på rens, men det gikk bra, sier hun.

– Overraskende mange glemmer hvor de har lagt bunaden

– De typiske skadene vi får meldt inn er sølv som forsvinner, som man mister i bunadstoget. Man søler på stakken, og så får man rifter og lignende. Vi får også ofte inn skader på bunaden som skyldes insekter og møll, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

– Vi er nok ikke forsiktige nok. Det er jo det dyreste plagget som vi har i garderoben vår, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen. Foto: Fremtind Forsikring AS

Men forsikringsselskapet får også inn skademeldinger selv om bunaden ikke er i bruk.

– Flere kunder melder bunaden stjålet etter de har hengt den ut til lufting. Overraskende mange glemmer også hvor de har lagt sølvet og bunaden. Så vi anbefaler å ha et fast sted til lagring, sier hun.

Dekkes ikke av forsikringen

Ifølge forsikringsselskapet Fremtind er det mange som ikke har egen bunadsforsikring. Og bunadsskader som rødvin, is og ketchup på nasjonaldrakten, eller møllspist bunad, er ikke hendelser som dekkes på innboforsikringen, forklarer Hofstad-Nielsen.

– Vi anbefaler at du sjekker hva innboforsikringen din dekker, slik at du ikke får deg en ubehagelig overraskelse.

Ifølge forsikringsselskapet Tryg Forsikring forsvinner rundt 300 bunader hvert år, til en verdi av cirka 7 millioner kroner. Festplaggene med sølv blir borte fra kofferter på fly, og under tyveri fra biler og boliger.