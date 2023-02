Forseinka gass

Gassen frå Dvalin-feltet på Haltenbanken, som skulle komme inn på Nyhamna i dag, er nok ein gong forseinka.

Denne gongen av tekniske årsaker, ifølge kommunikasjonssjef Kjetil Hjertvik i Wintershall Dea.

Då Dvalin-gassen skulle førast i land for to år sidan oppdaga selskapet at gassen hadde for dårleg kvalitet til å bli sendt til Storbritannia.

Gassen frå Dvalin-feltet er det tredje som kjem inn på Nyhamna i Aukra. Frå før kjem gass frå Ormen Lange og Aasta Hansteen inn på landanlegget på Romsdalskysten.