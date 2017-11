Forren spiller for sølv, og ny kontrakt

Søndag spiller Molde sesongens siste kamp, hjemme mot medaljerivalen Sarpsborg 08. Ett poeng er det som skal til for at Forren og lagkameratene kan få sølvmedaljene rundt halsen.

– Det er bare å glede seg. Det er slike anledninger vi liker, og det er jo derfor vi holder på med dette. Det er opp til oss selv. Tar vi sølvet skal vi være veldig fornøyde, mener midtstopperen.

Søndag klokken 18.00 kan du følge siste serierunde i Eliteserien på radio:

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «NRK Sport».

Veldig fornøyd er han også med høstsesongen han selv har hatt etter at han vendte tilbake til klubben i sommer.

– For min del har det bare vært godt å komme tilbake og bidra med det jeg kan, både på feltet og banen. Jeg koser meg og kommer gradvis i bedre form, og føler at jeg begynner å nærme meg noe veldig bra.

Vil bli i Molde

Forren sier han er veldig glad for muligheten han fikk av Molde i sommer, og føler han har tatt godt vare på sjansene han har fått i høst. I denne omgang har 29-åringen bare kontrakt ut denne sesongen.

– Jeg håper og tror at jeg kan få lov til å fortsette i Molde og utvikle meg videre, sier Forren, og påstår at han nå er mann i sin beste alder.

Han legger altså ikke skjul på at han håper en ny kontrakt kan komme på plass når årets sesong er unnagjort.

– Jeg håper og tror jeg har overbevist i klubben her om at jeg har mange år igjen på et høyt nivå. Så lenge jeg holder meg i form og gjør mitt, så vet jeg at jeg har mye positivt å bidra med. Fotball er fotball, men jeg ser positivt på det og håper på at det løser seg, sier Forren til NRK.

– Har imponert

Forren forlot Molde for andre gang etter forrige sesong. Han prøvde lykken i engelske Brighton, men fikk ikke fornyet kontrakten da Brighton rykket opp til Premier League i vår.

I Molde fikk han, etter mange alvorlige samtaler om hva som kreves, en ny sjanse av Ole Gunnar Solskjær. De ble enige om en kontrakt ut høstsesongen, og Solskjær mener Forren har tatt godt vare på sjansen.

Vegard Forren og Ole Gunnar Solskjær i samtale etter en av høstens seriekamper. Foto: Svein Ove Ekornesvåg / NTB scanpix

– Ja, Vegard har kommet tilbake og imponert. Han har spilt 10–12 kamper. Etter å ha vært ute så lenge uten et lag eller noen å trene med så er det imponerende. Han har virkelig vist at han vil tilbake på banen.

Det virker altså som om døra fortsatt er på god gløtt for Forren i Molde.

– Ja vi skal gjøre fra oss den siste kampen her nå først. Så regner jeg med at vi skal sette oss ned med Vegard og finne ut hva vi alle vil, sier Solskjær.