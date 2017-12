Forren blir i Molde

Vegard Forren (29) fortsetter i Molde i to ny år.

Molde-direktør Øystein Neerland bekrefter toårskontrakten for midtstopperen overfor Eurosport.

Han blir nok her, for vi er enige med Vegard Forren om en ny kontrakt, skriver Neerland i en sms.

29-åringen er inne i sin tredje periode med Molde, men hadde kun kontrakt ut sesongen.