Fornya tru på Borgundfjordtunnelen

I kveld har NAF invitert til politisk debatt om Borgundfjordtunnelen, som tidlegare har hatt ei kostnadsramme på to milliardar kroner Prosjektet skal binde saman Ålesund og Sula. Mangeårig pådrivar Hans Peter Kaaresen håpar at nyvalde politikarar vil trykke på for å få bygd Borgundfjordtunnelen, som han meiner både har ein miljøgevinst og vil ha samfunns- og bedriftsøkonomisk nytte.