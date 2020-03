Fornøyd med tiltaka så langt

Distriktssekretær i LO i Møre og Romsdal, Kari Hoset Ansnes, er godt fornøyd med de tiltakene som stortingsflertallet er blitt enig om. Dette betyr blant annet at de som blir permittert i 20 dager, er sikret lønn hele perioden. Arbeidsgiver dekker lønna i to dager mens Staten tar resten. Hoset Ansnes sier det er viktig at krisetiltakene også tar vare på arbeidstakerne.