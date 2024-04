Fornøyd med resultatet i lønnsoppgjøret

Fellesforbundet avdeling 65, med kontor i Molde og Kristiansund, er fornøyd med resultatet i lønnsoppgjøret for frontfaget. Leder Cecilie Søllesvik trekker frem tillegget, lavlønnstillegg, økningen i offshoretillegget og etter- og utdanningsreformen.

– Nå håper vi også at det blir bra resultat for byggfag, byggindustri og ikke minst riksavtalen som gjelder for hotell, restaurant, servering og catering, skriver Søllesvik til NRK.

Avdelingen har ca. 4 200 medlemmer i Romsdal, Nordmøre, Vågstranda i Vestnes kommune, Rindal og Halsa i Heim kommune.