Fornøyd med årets Moldejazz

Festivalsjef Mariann Bjørnelv er glad for at Moldejazz ser ut til å gå mot et nullresultat økonomisk til tross for koronapandemien. Det melder Romsdals Budstikke. Festivalsjefen sier de solgte nesten alle tilgjengelige billetter og at festivalen gikk over all forventning.