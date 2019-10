Fornøyd etter møtet

Ordfører i Stranda Jan Ove Tryggestad er fornøyd etter onsdagens møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet. – Nå har de tatt i bruk ny teknologi som gjør at i hvert fall Dalsnibba som problem er langt på vei løst. Jeg opplever at direktoratet tar oss på alvor, sier Tryggestad. DSB møtte kommuneledelsen i Stranda og Norddal og fylkesmannen onsdag for å diskutere nødnettet.