Fornøgd med utsetting

Brukarutvalet i helse Møre og Romsdal er tilfredse med at styrebehandlinga av kuttforslaga i føretaket er utsett til mars - i staden for å bli behandla denne veka. Leiar i utvalet, Ingrid Løset, seier utsettinga gir fleire involverte partar betre høve til å uttale seg.. Ho håper det blir gjort grundige kost/nytte-analysar, slik at kuttvedtak i neste omgang ikkje fører til auka utgifter. Styret i Helse Møre og Romsdal har møte onsdag denne veka. På dette møtet får styret ei orientering om kor langt arbeidet med budsjettkutta har kome, men vedtak blir gjort først i mars.