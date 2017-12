Fornøgd med samarbeid

Ålesundordførar Eva Vinje Aurdal (Ap) rosar samarbeidet med Møre og Romsdal fylkeskommune. I går oppmoda Geir Vinsand i analyse- og rådgivningsselskapet NIVI fylkeskommunen om å orientere seg mot kommunane istaden for å kjempe for nye oppgåver. Han meiner det er viktig at den nye storkommunen Ålesund får eit ansvar for samfunnsutvikling. – Vi tener på å nyttiggjere oss av den kompetansen fylkeskommunen har, seier Aurdal.