Fornøgd med mobiliseringa

Venstre-politikar Gunn Berit Gjerde er fornøgd med at KS og fire fylke har gått saman i ein felles mobilisering for å få meir pengar til ferje. Dei høge billettprisane på ferjene har ført til eit opprør langs kysten. Fylka meiner dei auka ferjekostnadane, mellom anna på grunn av det grøne skiftet, må bli kompensert på ein langt betre måte. Gjerde som sit i hovudstyret i KS, har spelt ein aktiv rolle for å få regjeringa på banen. Ho trur det blir vanskeleg for regjeringa å ikkje levere i revidert nasjonalbudsjett i mai.