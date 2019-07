Fornøgd med bedriftene i fylket

LOs Sommerpatrulje har vore på vegane i sju dagar dei siste to vekene og er godt fornøgd med bedriftene i Møre og Romsdal. Dei har besøkt 315 bedrifter for å intervjue arbeidarar under 35 år og to av tre bedrifter har alt på stell. – Vi er glade for å ha blitt mottatt så godt i år, skriver Kent Logan Jelle, leiar for Sommerpatruljen i Møre og Romsdal, i ei pressemelding.