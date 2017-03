Formfin omstiller seg i møbelbransjen

Møbelklynga i Sykkylven har vært viktig når Formfin Møbel nå også satser på å lage utemøbler. På produksjonslokalene i Hundeidvik er det nå bare dager til de får helt nye stoff på bordet.

– Nå er det full trøkk fremdeles med innemøbler, og neste uke er det full rulle med produksjon av de nye utemøblene våre, sier Ola Myrseth, fabrikksjef ved Formfin.

Mange «Petter Smarter'er»

Det har skjedd mye gjennom de 70 årene Formfin har laget møbler. Historien får et helt nytt kapittel nå når de starter med å sy og trekke utemøbler.

Geir Kvalvåg, produktsjef i Formfin. Foto: NILS-ATLE SUNDNES / NRK

Torsdag var det presentasjon av den nye kolleksjonen på Hageland i Ålesund. Møblene har Formfin fått til i samarbeid med flere bedrifter i nærområdet.

– Der er så mange «Petter Smart'er» i alle disse lokale bedriftene. Jeg tror vi kunne laget akkurat det vi ville om vi satte oss sammen. Og det har vi gjort, sier Geir Kvalvåg, produktsjef i Formfin.

Vil få mer kontinuitet

Når de nå satser på utemøbler, håper de å få til en mer jevn produksjon gjennom året.

– Nå får vi kontinuitet i produksjonen, og det også skaper en begeistring blant de ansatte. Du slipper å permittere, sier Vibeke Aanning Aarseth, direktør ved Formfin.

For ett år siden startet de på ideen om å flytte møbler med innekomfort ut. De tror de treffer en trend i tiden.

– Om alt går slik som vi håper, kan vi til og med utvide produksjonen vår og trenge flere ansatte. Det skal en aldri se bort ifra, sier Myrseth.

Møbelindustrien må tenke nytt

Synnøve Kjerstad er leder for Møbelkraft, en bedrift som satser på å gi møbelbransjen et løft, gjennom designdriven innovasjon. Steget som Formfin tar er et viktig et, mener Kjerstad.

Synnøve Kjerstad, leder i Møbelkraft. Foto: NRK

– Omstilling må til for at vi skal ha en møbelindustri i Norge, det er jeg helt overbevist om.

– Det er veldig viktig for møbelindustrien fremover at de våger å tenke nytt. Det er krevende å produsere i et høykostland som Norge. Det å tenke innovativt er det som vil dra industrien videre fremover, sier Kjerstad.

Kjerstad forteller at for å kunne omstille seg i møbelbransjen, er det viktig med kompetanse innenfor produktutvikling og vilje til å ta i bruk ny teknologi.

– Nøkkelen for å lykkes her er kompetanse. Det er primært det Møbelkraft jobber med og gi industrien inspirasjon og ta i bruk ny teknologi. Kompetanse er et nøkkelord for å kunne lykkes fremover.