Forlik om Bjørke-pengar

Kommunane Ørsta og Volda har inngått eit økonomisk forlik etter at bygda Bjørke blei ein del av Volda kommune.

Striden har stått om fordelinga av kraftinntektene frå anlegget på Bjørke.

Dei to kommunane kome fram til ein modell der inntektene til Ørsta blir trappa ned - og inntektene til Volda blir trappa opp over ein periode på 12 år.

Ordførarane i Ørsta og Volda skriv i ei pressemelding at ingen kunne få fullt gjennomslag for sine krav, men at dei har kome fram til ei løysing som er balansert for begge partar.