Forlik og 7,5 millioner i avslag

I dag inngikk Kristiansund kommune og Mekvik Maskin AS forlik i konflikten rundt byggingen av Atlanten Stadion. Partene er enige om at Kristiansund kommune skal få en prisreduksjon på 7,5 millioner. Betongen som er gjenbrukt inneholder små verdier av krom, men verdiene er innenfor statens krav og betongen blir derfor liggende, skriver kommunen i sin pressemelding. Denne tvisten får ingen betydning for framdriften med nye Atlanten Stadion.