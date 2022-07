Forlet KBK

Angreps-spelaren Agon Mucolli forlet Kristiansunds Ballklubb. Dansken, som kom til klubben i i 2021, hadde lyst heim igjen, og er no klar for Odense, melder Tidens Krav. Det er ikkje klart kor mykje Odense har betalt for Agon Mucolli, som hadde kontrakt med KBK ut 2024.