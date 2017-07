Forlenget varetekt

Sunnmøre tingrett har forlenget varetekten for en 28 år gammel mann fra Latvia med fire nye uker. Mannen er siktet for grov narkotikaforbrytelse, grovt heleri og oppbevaring av narkotika. Retten har lagt til grunn at siktede kan mistenkes for å være en sentral aktør i en større narkotikasak der det er tatt beslag i en omfattende pengesum, og at det er reell fare for bevisforspillelse ved en løslatelse nå. Det skal gjenstå en rekke avhør i saken, og etterforskningen vil ifølge politiet tidligst være ferdig i september, skriver tingretten i kjennelsen.