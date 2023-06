Forlenget kontrakten til Erling Moe

Molde Fotballklubb forlenger kontrakten til hovedtrener Erling Moe ut 2024, skriver Molde Fotballklubb på Twitter.

Ifølge klubbens hjemmesider er Moe veldig motivert for å ta et år til som hovedtrener, og han sier at de nå har den forutsigbarheten som trengs for å kunne planlegge fremover.

Styreleder Odd Ivar Moen i MFK, peker på at Moe har levert knallsterke resultater i sin periode som hovedtrener, og at klubben er svært fornøyd med at en ny avtale er på plass.