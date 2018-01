Forlenget fengsling

Mannen som er siktet for å ha overfalt ei kvinne i Volda natt til 3. desember i fjor er i dag blitt varetektsfengslet i fire nye uker. Politiadvokat Magne Kvalvik i Møre og Romsdal politidistrikt sier at etterforskinga nå er i sluttfasen. – Vi har gjennomført en rekke vitneavhør, og ventar nå på analysesvar av spor som kriminalteknikarane har sikret og vi håpar at etterforskinga skal være avsluttet i løpet denne varetekstperioden, sier politiadvokat Kvalvik.