Forlenger varetektsfengsling etter knivstikking

Varetektsfengslingen av mannen som er siktet for knivstikkingen i Kristiansund 20. april, er forlenget inntil 2. juni.

Ifølge Tidens Krav er årsaken blant annet fare for gjentakelse, og det er stor sannsynlighet for at det blir reist sak om tvungent psykisk helsevern.

Mannen erkjenner ikke straffskyld. Ifølge avisa ble en hettegenser og kniven som trolig ble brukt, funnet i en søppelbøtte i nærheten av åstedet.