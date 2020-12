Forlenger tiltak i Aure

Aure kommune opplyser at dei vidarefører koronatiltaka i kommunen. Dermed blir Tustna Helse og omsorgssenter, Aure sjukeheim og Solbakken bukollektiv stengt for besøkande inntil 6. januar. Desse blei stengt for besøk frå den 28. desember på grunn av auka smitte i kommunen. Dei opplyser at dei ser det som nødvendig å vidareføre tiltaka til ein har med oversikt over smittesituasjonen.