Forlenger regler for fergebetaling

Regjeringen vil forlenge reglene som gjør det mulig med smittefri betaling av ferjebilletter. Det opplyser de i en pressemdling. – Selv om vi sakte, men sikkert åpner opp Norge og tar hverdagen tilbake etter koronautbruddet, må vi fortsatt forhindre smitte av viruset. Derfor ønsker vi å fortsette med skiltgjenkjenning av biler som grunnlag for betaling av ferjebilletter. Det er tryggere for både passasjerene og ferjemannskapet, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. For å sikre at ordningen fortsatt kan brukes så lenge det er nødvendig på ferjene i 2020, legger regjeringen frem et forslag til en midlertidig lov for Stortinget. Lovforslaget åpner for at ordningen med midlertidig billettering kan benyttes så lenge det er vurdert å være behov for å hindre smitte av koronaviruset på ferjene i 2020.