Forlenger påbod om munnbind

Giske kommune har vedteke å forlenge påbodet om bruk av munnbind på Ålesund lufthavn, Vigra fram til 9. februar. Påbodet, som trådde i kraft 8. januar, gjeld i publikumsarealet i terminalbygget på flyplassen. Det gjeld ikkje for personar under 12 år, eller dei som av medisinske årsaker vil ha problem med å bruke munnbind. Tiltaket er sett i verk for å hindre eller avgrense spreiing av koronasmitte.