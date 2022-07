Forlenger oppholdet i AaFK

Aalesunds Fotballklubb har blitt enig med Alexander Juel Andersen (31) om en kontrakt som har varighet ut 2023-sesongen, skriver klubben i en pressemelding. Dansken har hatt en korttidskontrakt, så hans siste kamp ville vært mot Bodø/Glimt lørdag. Nå har han takket ja til å forlenge kontrakten i halvannen sesong til.

– Jeg er veldig fornøyd med å skrive under på kontrakten. De fire månedene jeg har vært her har gått veldig fort, og både jeg og familien min har funnet oss veldig godt til rette, noe som har vært viktig for meg, sier Juel Andersen i pressemeldinga.