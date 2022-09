Forlenger med Molde Elite

Trener Tor Odvar Moen har blitt enige med handballaget Molde Elite om en ny avtale som strekker seg fram til sommeren 2024. Både klubben, spillerne og våre sponsorer ønsket å forlenge avtalen, sier styreleder i Molde Elite, Per Gjerde i en pressemelding.

Tor Odvar Moen er glad for at den nye kontrakten er underskrevet. – Jeg vil fortsette å bygge et lag som skal høre til i toppen. Det er målet. Jeg er veldig inspirert av det som skjer i klubben nå, sier Moen.