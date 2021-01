Forlenger med Molde Elite

Vilde Vike Nerås forlenger sin avtale med handballaget Molde Elite fram til sommeren 2023. Nerås har vært en del av elitelaget i 7 år. – Det er veldig gledelig at Vilde forlenger med oss. Hun har vært tålmodig i sitt utviklingsarbeid gjennom flere sesonger og har fått betalt for det nå via mange gode prestasjoner i høst, sier trener Tor Odvar Moen.