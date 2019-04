Forlenger med Molde

Molde-spillerne Eirik Hestad og Fredrik Aursnes har begge forlenget sine kontrakter med Molde FK. Begge avtalene gikk ut etter årets sesong, men nå er de forlenget ut 2021. Hovedtrener Erling Moe sier til moldefk.no at det er et godt signal til både klubben og byen at de valgte å bil med klubben i flere år fremover.