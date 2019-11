Forlenger med KBK

Bendik Bye har forlenget sin kontrakt med KBK ut sesongen 2021. Den 29 år gamle trønderen har allerede spilt to sesonger i KBK, og sier til klubbens hjemmeside at han aldri var i tvil om å forlenge kontrakten. Bye har så langt spilt 23 av årets kamper i Eliteserien for KBK.