Forlenger koronoatiltak for fly

Regjeringen opplyser at de forlenger koronatiltak for luftfarten. De hadde håpet at høsten skulle bli mer normal, men ser nå at de må utvide ordningen også til etter 1. oktober. – Regjeringen forlenger derfor kjøpet av et minimumstilbud som vil sikre befolkning og næringsliv over hele landet fortsatt tilgang til viktige flyruter, sier samferdselsminister Knut Arild Hareide. Regjeringen skal nå i forhandlinger med flyselskapene om hvilke ruter dette skal gjelde.