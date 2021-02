Forlenger kontrakten

Mona Obaidli har forlenget sin kontrakt med Molde handball med to nye år. 23-åringen har spilt for klubben helt siden barneskolen, og hun gleder seg nå til å kjempe om medalje i eliteserien med moderklubben. Tidligere i uka ble det kjent at søstera Anniken Obaidli går fra Molde til Storhamar etter sesongen.