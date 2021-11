Forlenger kontrakten

Håndballspilleren Sherin Obaidli har forlenget kontrakten med Molde Elite med tre og et halvt år.

Det ble klart på en pressekonferanse i dag. I tillegg til å spille for laget skal hun også ha en rolle i klubben innenfor markedsføring.

Obaidli som har vært en sentral spiller på laget, mener dette var et riktig valg for henne. Hun føler at Molde Elite har noe stort på gang og har stor tro på klubbens fremtid.

Styreleder Per Gjerde mener dette er en viktig signering for klubben.