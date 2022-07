Forlenger finansiering

Den mellombelse finansieringa av Kystruten-skipet «Havila Castor» er forlenga til september. Dette skuldast at prosessar med skipet «Havila Capella» har forsinka refinansieringa av skipa. Det skriv Havila Kystruten i ei børsmelding.

Havila tok over skipet «Havila Castor» i april, og det er finansiert med eigenkapital og eit lån på 46 millionar euro frå skipsverftet Tersan i Tyrkia og skipsverftet sin bank. Lånet skulle vere for ei periode på tre månader, men denne har no altså blitt forlenga.

Det første skipet til Havila Kystruten «Havila Capella» blei liggande fast i Bergen i to månader på grunn av sanksjonane mot det russiske leasingselskapet som skulle finansierer skipet. Sidan har reiarlaget jobbar for å refinansiere skipa.