Forlenger avtale

Samferdselsdepartementet har fornyet avtalene med de tre flyselskapene Widerøe, SAS og Norwegian om et grunnleggende tilbud av flytransport mellom regionene og enkelte lokale ruter. Målet er å sikre et flytilbud til tross for nedgangen i trafikken på grunn av koronaviruset. Den nye avtalen har varighet til 31. desember 2020. Flyruter som er en del av tilbudet er Molde – Oslo, Kristiansund – Oslo og Oslo – Ørsta/Volda.