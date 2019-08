Forlenger avtale

Aalesunds Fotballklubb og Oddbjørn Lie er enige om en ny avtale for den rutinerte stopperen. Avtalen strekker seg ut 2020-sesongen. Trener Lars Bohinen sier det er viktig for laget å ha kontinuitet og spillere som forstår kulturen og verdiene i klubben, og i så måte er han veldig glad for å ha med seg Oddbjørn videre.