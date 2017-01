Forlenger avtale

Olympic Shipping i Herøy har nok en gang fått forlenget sin stand-still avtale med med kreditorene. Den nye avtalen gjelder til 31.januar. Bakgrunnen er at selskapet skal få tid til å sluttføre avtalen om restrukturering som ble klar i desember. Olympic skriver i en børsmelding at de ikke kan gi noen garantier for at restruktureringa blir endelig gjennomført, selv om de regner det som sannsynlig.