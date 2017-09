Forlenga varetektsfengsling

Tre menn frå Aust-Europa som er sikta for valdtekt av ei kvinne på fjelltur, er fengsla i fire nye veker. Det skriv Vikebladet Vestposten. Dei tre har brev og besøksforbod. Dei tre skal, etter det avisa kjenner til, site fengsla på ulike stader for å hindre at dei pratar saman.