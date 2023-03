Forlenga varetekt

Tingretten har godkjent at ein mann i slutten av trettiåra, som er sikta for valdtekt og vald i nære relasjonar, kan site i varetekt til midten av april. Retten kom til at det er fare for at mannen kan prøve å kome seg unna vidare etterforsking og straff, mellom anna fordi mannen har lite tilknytning til Noreg. Mannen er også mistenkt i ei sak som kan føre til fengsel i over seks månader. Ifølgje dokumenta i saka er politiet i sluttfasen i etterforskinga av saka.